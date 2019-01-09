Минпромторг Новосибирской области возглавил экс-глава района Новосибирска

Новосибирск, , 07:50 — REGNUM В Новосибирской области назначен исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства. Согласно распоряжению губернатора региона Андрея Травникова от 9 января им стал теперь уже экс-глава администрации Кировского района Новосибирска Андрей Гончаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 9 января, во время оперативного совещания глава области представил и.о. министра членам правительства.

«Кандидатура Андрея Гончарова должна пройти согласование в Министерстве промышленности и торговли России», — уточнили в пресс-службе областной администрации.

Согласно официальным данным, 47-летний Андрей Гончаров — уроженец села Кудельный Ключ Тогучинского района Новосибирской области. Он окончил Новосибирский государственный педагогический институт и Новосибирский гуманитарный институт.

В 2005 году был избран в Горсовет Новосибирска IV созыва и стал председателем комиссии по городскому хозяйству и членом комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству. В 2009 году назначен первым заместителем главы администрации Кировского района, а в январе 2014 года — возглавил администрацию Кировского района.

Информация о том, что Гончаров перейдёт на работу в правительство области, появилась ещё в конце декабря 2018 года. Тогда же мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил журналистам, что подписал распоряжение, отметив, что к нему обратился губернатор и заявил, что намерен предложить Андрею Гончарову войти в состав правительства.

«Мы, что называется, ударили по рукам. Я просто попросил, чтобы это произошло после праздников, чтобы мы пережили праздники», — отмечал Локоть.

До сегодняшнего дня министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области в статусе и.о. руководил Николай Симонов.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на сайте администрации Кировского района Новосибирска сообщается, что с 8 января 2019 года исполняющим обязанности главы администрации Кировского района назначен первый заместитель главы Андрей Выходцев.