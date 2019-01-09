Премьер-министр Австралии рассмешил соотечественников двумя «левыми ногами»

Канберра, , 07:48 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон появился на отредактированной фотографии в сети с двумя «левыми ногами». Политик воспринял недосмотр своих подчиненных с юмором, передает немецкий канал n-tv 9 января.

При обработке семейного портрета премьер-министра редакторы решили заменить старые потертые кроссовки на его ногах на новые с помощью фотошопа. Из-за невнимательности на Моррисона «надели» две левые кроссовки. Эта оплошность позабавила пользователей интернета и уже породила серию «мемов».

Сам Скотт Моррисон отреагировал на произошедшее с иронией. Он опубликовал в Twitter фото своих ног в настоящих кроссовках и написал: «Я не просил чистить мне обувь. Но если вы используете фотошоп, сфокусируйтесь на волосах (их не хватает!), а не на ногах!»

Скотт Моррисон возглавляет правительство Австралии с августа 2018 года. Он сменил на этом посту Малькольма Тернбулла, который лишился должности и лидерства в Либеральной партии в связи с утратой доверия. В мае этого года в Австралии будет избран новый парламент.

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