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Лидера украинских раскольников наградили за «духовную победу» над РФ

Политика

Президент Порошенко присвоил Филарету высшую награду Украины

Киев, 9 января 2019, 07:35 — REGNUM  Бывший глава религиозной организации «Киевский патриархат» Филарет получил звание Героя Украины за «духовную победу» над Россией, заявил вице-премьер министр Украины Вячеслав Кириленко 8 января на своей странице в социальной сети Twitter.

«Вопрос церковной автокефалии — это также линия фронта. Этот фронт «святейший патриарх» Филарет держал десятки лет, день за днём приближая независимость нашей церкви, а значит и духовную победу над Россией», — написал Кириленко.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины, назвав его «духовным лидером украинской церкви».

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Ранее Порошенко признал, что раскольничья церковь выполняет, прежде всего, политическую задачу по отрыву Украины от России.

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Филарет продолжает называть себя «патриархом Украины-Руси», хотя такого патриархата не существует ни с точки зрения православной церкви, ни с точки зрения раскольничьих структур, признаваемых Константинополем.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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