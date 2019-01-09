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Япония рассчитывает на поддержку США в переговорах о мирном договоре с РФ

Политика

«В качестве средства совместного противодействия растущей угрозе со стороны Китая»

Вашингтон, 9 января 2019, 07:30 — REGNUM  Япония рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в вопросе заключения мирного договора с Россией, об этом заявил помощник японского премьер-министра Синдзо Абэ Кацуюки Каваи во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

«Я хотел бы, чтобы США понимали важность заключения мирного договора (РФ и Японии) в качестве средства совместного противодействия растущей угрозе со стороны Китая», — цитирует газета Mainichi Shimbun Каваи.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о решимости «окончательно урегулировать» вопрос о заключении мирного договора с Россией. При этом он подчеркнул, что собирается «продвинуть вперед переговоры по мирному договору и территориальной проблеме».

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Мирный договор между Россией и Японией
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