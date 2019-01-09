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Главы Франции и Германии подпишут договор о сотрудничестве

Политика

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель встретятся в Ахене 22 января

Париж, 9 января 2019, 07:33 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подпишут новый договор о франко-германском сотрудничестве во вторник, 22 января. Об этом сообщили в Елисейском дворце, официальной резиденции президента Франции.

Лидеры двух стран подпишут франко-германский договор о сотрудничестве и интеграции в Ахене (Германия).

«Этот договор будет опираться на Елисейский договор 1963 года с целью достижения новой цели — более тесного сближения Франции и Германии и подготовки двух стран к вызовам, с которыми они сталкиваются», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ожидается, что новый договор укрепит связи между Францией и Германией в таких областях, как экономика, внешняя политика и политика безопасности, образование и культура, исследования и технологии, климат и окружающая среда и сотрудничество между приграничными регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, во время саммита ЕС в Брюсселе 22 июня 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о «теплых» двусторонних отношениях. В свою очередь, канцлер Германии также отметила «новые импульсы», исходящие от французского руководства.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция и Германия работают рука об руку на благо ЕС — Die Tagesschau

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Политическая жизнь Франции
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