Бразилия вышла из Глобального договора ООН о миграции

Бразилиа, , 07:21 — REGNUM Бразилия выходит из ранее подписанного Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции». Министерство иностранных дел Бразилии уведомило Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о своем решении, передает канал TeleSur 8 января со ссылкой на бразильские средства массовой информации.

Уведомление министерства было также направлено генеральному директору Международной организации по миграции (МОМ) Антониу Мануэлю де Карвалью Феррейра Виторино. В документе подчеркивается, что Бразилия «не должна участвовать ни в какой деятельности, связанной с договором или его реализацией». Новый президент Бразилии Жаир Болсонару назвал договор ООН инструментом, который «подрывает суверенитет Бразилии» и «неадекватен для решения миграционной проблемы».

Бразилия подписала Глобальный договор о миграции в декабре 2018 года при президенте Мишеле Темере. Как сообщало ИА REGNUM, на конференции ООН в Марокко документ подписали более 150 государств; от него отказались США, Польша, Венгрия, Чехия, Австрия, Израиль и некоторые другие страны.

Читайте также: Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Читайте ранее в этом сюжете: Избранный президент Бразилии: страна выйдет из договора ООН о миграции