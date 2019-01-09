Суд Мадагаскара признал победу Радзуэлины на президентских выборах

Антананариву, , 02:42 — REGNUM Андри Радзуэлина победил во втором туре президентских выборов на Мадагаскаре. Результаты голосования подтвердил конституционный суд островного государства, сообщает Agence France-Presse.

Председатель суда Жан-Эрик Ракотуарисуа заявил, что все претензии проигравшего выборы Марка Равалумананы необоснованны. Ракотуарисуа объявил Радзуэлину избранным президентом.

Во втором туре за Радзуэлину проголосовали 55,66% избирателей, за Равалуманану — 44,34%.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов состоялся на Мадагаскаре 19 декабря 2018 года. Марк Равалуманана занимал пост президента в 2002—2009 годах. Андри Радзуэлина фактически руководил государством с 2009 по 2014 год, занимая должность президента Высшей переходной администрации.

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