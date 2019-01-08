Кто дрогнул в Москве? На чем основана эйфория Абэ по поводу Курил?

Анатолий Кошкин, , 22:49 — REGNUM

Довольно близко общаясь с японцами много лет, считал, что в достаточной степени изучил их менталитет, особенно психологию политиков. Ибо именно политические вопросы, в первую очередь — российско-японские, всегда были в центре моих тесных контактов с людьми Страны восходящего солнца. Но оказалось, что не совсем…

То, что японские политики и особенно политиканы, которых немало на олимпе власти в Японии, не очень разборчивы в методах достижения поставленных целей и могут ради сиюминутной выгоды легко «продать» доверившегося им человека, к глубокому разочарованию, испытал и на себе. Знаю и широко распространенные в политическом мире Японии методы льстивого обхождения с «нужным человеком», заведомо несбыточные посулы, да и просто плохо завуалированный подкуп в виде дорогостоящих «сувениров» или приглашений в фешенебельные рестораны или дорогостоящие японские гостиницы с горячими источниками.

Для того чтобы «умаслить» партнера или клиента, в ход идут всевозможные «уступки», призванные расположить к себе и по достоинству оценить «щедрость японской души». И тем не менее, зная все это, не скрою, с немалым удивлением воспринял «щедрое предложение» японского премьера Абэ «отказаться от компенсаций японским бывшим жителям Курил», переселенным с этих островов в Японию после войны. Поясню, о чем идет речь.

Уже предвкушая согласие Путина на переход к Японии южных Курил, Абэ заранее дает понять русским, чтобы они не требовали компенсации за свое теряемое имущество — строения, дороги, аэродромы, порты, заводы и др. При этом в ответ на отказ России от компенсаций японцы придумали встречный ход — не требовать, видите ли, у России возмещения ущерба за утраченное бывшими японскими жителями островов имущество. А также не требовать компенсаций, как утверждают японцы, «за использование островов в период их оккупации». Согласившись на такой «обмен» отказами от компенсаций, Россия, кроме всего прочего, косвенно признает «оккупационный период». Ход поистине иезуитский.

И это при том, что в 6-й статье Советско-японской совместной декларации 1956 года, которая выполняет роль мирного договора между двумя странами, записано, что «СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий соответственно со стороны своего государства, его организаций и граждан к другому государству, его организациям и гражданам, возникших в результате войны с 9 августа 1945 года».

Попытка японского премьера «великодушно простить» России ее выдуманные долги за послевоенный период не выдерживает никакой логики, ибо противоречит здравому смыслу. Ведь острова перешли под советский, ныне российский, суверенитет именно «в результате войны с августа 1945 года». И японское правительство в первые послевоенные годы с этим соглашалось и даже официально подтвердило в Сан-Францисском мирном договоре 1951 года отказ от «всех прав, правооснований и претензий» на Курильские острова и южную часть острова Сахалин.

За первые дни нового года Абэ наговорил много такого, что породило как в нашей стране, так и в Японии представление о якобы уже совершенной сделке японского премьера с Путиным и скорой утрате суверенитета России над Курильскими островами. Если не над всеми сразу, то для начала, по крайней мере, насчитывающей около 20 островов Малой Курильской гряды. И чем дольше внешнеполитические ведомства двух стран и высшие руководители «хранят молчание» по поводу происходящего, тем больше подозрений и недоверия к власти, тем меньше шансов на согласие большинства нашего народа воспринять ныне, полагаю, лихорадочно разрабатываемую «аргументацию» выгодности для России совершенной в тайне сделки. Или, может быть, все это вовсе не так, и наше правительство строго стоит на страже конституции и интересов государства и, действительно, не допустит, как нам было объявлено, «сепаратных сделок»? Но тогда в каком виде предстает японский премьер, выдающий желаемое за действительность?

Кстати, в Японии тоже есть поговорка «нет дыма без огня»…