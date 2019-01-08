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Эрдоган рассказал о целях Анкары в Сирии

Политика

«Турция предпримет все необходимые шаги по борьбе с террористами»

Анкара, 8 января 2019, 22:20 — REGNUM  Борьба с террористами является целью Анкары в Сирии. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

«Турция предпримет все необходимые шаги по борьбе с террористами в Сирии», — сказал Эрдоган.

По его словам, вооруженные силы Турции перейдут к решительным действиям по нейтрализации террористов в Сирии в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января 2019 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил решение главы Белого дома США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

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Внешняя политика Турции
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