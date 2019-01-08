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Украинский журналист раскрыл подробности инцидента с «пьяным» Порошенко

Политика

«Получил сильный удар в глаз»

Украинский журналист раскрыл подробности инцидента с «пьяным» Порошенко
Иллюстрация: President.gov.ua
Петр Порошенко

Киев, 8 января 2019, 20:40 — REGNUM  Украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook объяснил, почему президент страны Петр Порошенко выглядит «пьяным» на фотографиях, сделанных в апреле 2015 года в Новых Петровцах.

Сотрудник СМИ напомнил, что во время демонстрации новых образцов военной техники, поступившей на вооружение Нацгвардии, были сделаны фото главы государства с красным и опухшим лицом.

По его словам, в тот день президенту Украины предложили выстрелить из винтовки, но не сказали ему о мощной отдаче.

«Эту информацию президент получил непосредственно сам, эмпирическим путем, — написал Бутусов. — После выстрела. И получил сильный удар в глаз».

Журналист добавил, что президент был зол на охрану и военных, однако «им все сошло с рук».

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Политическая жизнь Украины
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