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Юристу из РФ предъявили обвинения в США — СМИ

Политика

«Юристу Н. Весельницкой ... было предъявлено (прокуратурой Нью-Йорка) обвинение»

Вашингтон, 8 января 2019, 19:59 — REGNUM  В США обвинили российского юриста Наталью Весельницкую в попытке помешать расследованию дела об отмывании финансовых средств. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Юристу Н. Весельницкой … было предъявлено (прокуратурой Нью-Йорка) обвинение во вторник (8 января)», — передает вещатель.

Издание отмечает, что расследование дела касается отмывания финансовых средств фирмой, которая принадлежит российскому бизнесмену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года адвокат из России Наталья Весельницкая встретилась с Дональдом Трампом — младшим в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. По мнению противников главы Белого дома США Дональда Трампа, эти переговоры подтверждают версию о «связях» его предвыборного штаба с Москвой. Такие утверждения власти РФ, как и сам Трамп, не раз опровергали.

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