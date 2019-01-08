Юристу из РФ предъявили обвинения в США — СМИ

Вашингтон, , 19:59 — REGNUM В США обвинили российского юриста Наталью Весельницкую в попытке помешать расследованию дела об отмывании финансовых средств. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Юристу Н. Весельницкой … было предъявлено (прокуратурой Нью-Йорка) обвинение во вторник (8 января)», — передает вещатель.

Издание отмечает, что расследование дела касается отмывания финансовых средств фирмой, которая принадлежит российскому бизнесмену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года адвокат из России Наталья Весельницкая встретилась с Дональдом Трампом — младшим в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. По мнению противников главы Белого дома США Дональда Трампа, эти переговоры подтверждают версию о «связях» его предвыборного штаба с Москвой. Такие утверждения власти РФ, как и сам Трамп, не раз опровергали.

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