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Спикер казахстанского парламента принял посла КНР

Политика

Стороны обсудили вопросы стратегического взаимодействия и планы сопряжения ключевых стратегий развития

Астана, 8 января 2019, 18:41 — REGNUM  В столице Казахстана Астане прошла встреча спикера Мажилиса (парламента) республики Нурлана Нигматулина с послом КНР Чжаном Сяо, посвященная перспективам дальнейшего углубления двусторонних отношений в 2019 году, сообщает 8 января Синьхуа.

Центральное место китайский дипломат отвел вопросу сопряжения инициативы «Пояса и пути» с казахстанской стратегией «Нурлы жол» («Светлый путь»), подчеркнув, что она осуществляется под мудрым руководством лидеров двух стран — Си Цзиньпина и Нурсултана Назарбаева.

В настоящее время, по словам посла, в Казахстане с участием КНР реализуется 55 крупных индустриальных инвестиционных проектов; важнейшим направлением также считается культурно-гуманитарное сотрудничество и туризм.

По мнению спикера казахстанского Мажилиса, решающая роль в выведении двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства принадлежит обмену визитами лидеров. В 2013 году Си Цзиньпин посетил Казахстан, где и объявил об инициативе «Пояса и пути», а в июне 2018 года с визитом в Пекине побывал Нурсултан Назарбаев.

Говоря от имени парламентариев Казахстана, Нигматулин обратил внимание на важность для его республики китайско-казахстанского межпарламентского взаимодействия и опыта депутатов ВСНП по законодательному обеспечению реформ и инновационного развития.

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