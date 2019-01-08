В Солсбери военные разберут крышу дома Скрипаля

Солсбери, Великобритания, , 18:26 — REGNUM Военные специалисты в британском городе Солсбери в рамках санитарной обработки разберут крышу дома бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на свои источники.

По данным телерадиокомпании, извещение за подписью директора по общественному здравоохранению совета Уилтшира Трейси Дашкевич получили владельцы соседних с домом Скрипаля зданий.

В письме говорится, что исполнители работ планируют накрыть дом и гараж «герметичной рамой», после чего военная команда «демонтирует крышу, запечатает ее и увезет».

«Когда эта работа будет закончена, строители установят новую крышу для дома», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь с признаками отравления были обнаружены в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года.

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В сентябре власти Великобритании обвинили в причастности к данному делу двух граждан РФ, которые якобы являются «сотрудниками ГРУ». Однако до сих пор никаких доказательств Лондон так и не предъявил.

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