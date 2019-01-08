Бойцы Сирийских демократических сил массово перебегают в сирийскую армию

Дамаск, , 17:48 — REGNUM 8 января началось патрулирование территории в районе города Манбиджа и его окрестностей силами российской военной полиции. Маршрут патрулирования пролегает вблизи турецкой границы. Каждый раз он будет меняться. Патрулирование проводится с целью обеспечения безопасности в зоне ответственности, контроля положения и перемещения вооруженных формирований.

Город Манбидж, который находится в провинции Алеппо, с трех сторон охвачен силами сирийской Республиканской гвардии, 1-й и 4-й танковых дивизий Сирийской арабской армии. Так он защищен от возможной военной операции Турции. В город сирийские правительственные силы не входят. Для этого есть причины.

Около четырех сотен бойцов курдских отрядов Народных защитников покинули город в начале января. Это произошло благодаря договоренностям с сирийским правительством. Однако в Манбидже по-прежнему остаются силы международной коалиции во главе с США. Можно определенно говорить об американских и французских военных.

Отряды Народных защитников являются основой Сирийских демократических сил, созданных и пока поддерживаемых США. Но после вывода американских войск их судьбу будут определять уже другие игроки, в том числе, и Турция, которая относит их к террористическим организациям.

В настоящее время командование СДС сильно обеспокоено дезертирством из своих рядов. В провинции Дейр-эз-Зор сотни бойцов с оружием в руках покинули ряды СДС и перешли на службу в Сирийскую арабскую армию. Все это началось сразу же после объявления вывода войск США из Сирии.

Кстати, на переговорах с курдскими лидерами Дамаск ставит вопрос о расформировании их отрядов и о возможности продолжить службу, но уже в составе Сирийской арабской армии.