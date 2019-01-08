Число военнослужащих США в Сирии может увеличиться

Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Телеканал CNN сообщил, что в эту страну могут дополнительно направить несколько сотен военных. Этот шаг мотивируется необходимостью обеспечить безопасность вывода воинского контингента США. Данную информацию телеканал получил от двух американских чиновников.

По мнению Пентагона, в страну должны прибыть специалисты, которые могут управлять тяжелыми транспортными средствами для погрузки оружия, снаряжения и боеприпасов. Либо данное материальное имущество должно быть уничтожено на месте. Кроме этого, для переброски войск и техники из Сирии будут необходимы дополнительные вертолеты и грузовые транспортные самолеты.

Возможна также отправка в Сирию пехотных подразделений, которые будут обеспечивать безопасность для американских сил во время их выдвижения из этой страны в условиях уменьшения численности контингента в связи с выводом.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 6 декабря в Иерусалиме отказался назвать конкретную дату вывода войск. Он сказал, что есть цели, которые США хотят достичь, чтобы вывести войска. Он также добавил, что график вывода определяется политическими решениями, которые должны быть реализованы.

Пока неясно, начнется ли вывод войск США на севере Сирии, и останутся ли войска на юге страны. Джон Болтон в Иерусалиме предположил, что США могут вывести не все американские войска, а оставить часть из них на базе в районе Эт-Танф на юго-востоке Сирии в качестве оплота против Ирана.