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Госдума открывает весеннюю сессию

Политика

И планирует свою работу

Москва, 9 января 2019, 00:01 — REGNUM  Сегодня, 9 января, состоится первое заседание весенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM. Ожидается, что сессию откроет выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Парламентарии обсудят примерную программу законопроектной работы на период до конца июля — окончания весенней сессии. Также депутаты детально поработают над календарем рассмотрения вопросов на январь.

Кроме того, в повестке первого заседания Госдумы — законопроекты, касающиеся сферы ЖКХ, страховых пенсий, вопросов приватизации. Парламентарии также планируют пересмотреть потребительскую корзину, обсудить поправки в законодательство о выборах, в том числе касающиеся выборов губернаторов, уточнить распространение рекламы на телевидении и радио.

Депутаты также продолжат обсуждение вопроса о новом дне воинской славы России. Предложение ЛДПР отмечать 31 марта как День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813−1814 годов вызывало дискуссию в мае 2018 года, ожидается, что точка в обсуждении будет поставлена 9 января.

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