Закон о пенсионной реформе обжалуют в Конституционном суде Грузии

Тбилиси, , 16:29 — REGNUM Грузинская неправительственная организация «Демократическая инициатива Грузии», членом правления которой является один из бывших чиновников правительства Саакашвили Георгий Тугуши, обжалует закон о накопительной пенсионной системе в Конституционном суде Грузии.

Как говорится в распространенном этой НПО 8 января специальном заявлении, «обязательное включение граждан в накопительную пенсионную систему и установление для них обязательных взносов в пенсионный фонд ограничивает право собственности работника и равноценно лишению права собственности работодателя. А направление в пенсионный фонд средств в польщу работника не основано на принципе равноправия и вызывает дискриминацию граждан по имущественному признаку».

По мнению авторов иска, новый закон принуждает граждан создавать сбережения, что правительство оправдывает заботой о благосостоянии граждан, но «государство не должно решать за граждан, как им следует распоряжаться своим имуществом».

«Демократическая инициатива Грузии» требует от Конституционного суда признания норм закона «О накопительной пенсии» неконституционными и не соответствующими статьям 19-й (право собственности) и 11-й (равноправие) Конституции Грузии.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Грузии вступил в силу закон «О накопительной пенсии», согласно которому каждый трудоустроенный гражданин отныне должен будет ежемесячно перечислять в специальный фонд пенсионных накоплений 2% от своей зарплаты до вычета всех налогов, еще 2% будет перечислять в этот фонд его работодатель и 2% — государственная казна. Автоматически и в обязательном порядке в эту программу включаются все работающие граждане Грузии, которым на 1 августа 2018 года еще не исполнилось 40 лет. Для остальных возрастных категорий и самотрудоустроенных граждан участие в пенсионной системе добровольное. Средства пенсионного фонда правительство Грузии рассматривает как дополнительный источник инвестиций в экономику и намеревается направлять на проекты с низким уровнем риска. А при желании самих владельцев пенсионных накоплений может направлять и на проекты с высоким и средним уровнем риска. Начать получение своих накоплений граждане Грузии смогут после достижения пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин).