Лондон начал тестировать свои возможности перед лицом «жесткого Брексита»

Лондон, , 16:25 — REGNUM На юге Англии, неподалеку от Дувра (через который осуществляется основная связь Соединенного королевства с Францией по морю), в понедельник, 7 января, можно было наблюдать предполагаемое развитие событий после 29 марта этого года, пишет сегодня испанское издание ABC.

Процесс Брексита движется к резкому финалу, без соглашения между Лондоном и Брюсселем, поэтому британское правительство уже начало принимать во внимание сценарий, который, согласно единому мнению экономистов, экспертов и таких организаций, как Банк Англии, станет катастрофой для страны.

Бесконечная на вид цепочка, в которую выстроились 89 грузовиков на участке в почти 30 километров, должна была проверить готовность Великобритании к Брекситу в худшем из возможных вариантов. Это испытание стало самым значимым и важным из всех, которые власти Соединенного королевства организовывали до текущего момента для предотвращения возможной перегрузки дорог.

Вчерашний тест является частью плана, призванного наладить эффективное управление дорожным движением, в первую очередь грузовыми транспортными средствами, которые обеспечивают Британию провизией по суше. Дело в том, что пограничные контрольно-пропускные пункты могут не избежать коллапса из-за сложности новых правил досмотра и замедленного режима работы.

Перед лицом начавшейся реализации планов на случай чрезвычайной ситуации 209 парламентариев из всех партий попросили вчера премьер-министра страны Терезу Мэй полностью исключить возможность Брексита без договоренностей с ЕС. «То, что премьер-министр не может сделать», — уточняет ABC, указывая на то, что вариант «жесткого Брексита» маячит на горизонте все отчетливей на фоне сложностей с дальнейшим продвижением соглашения Мэй с Брюсселем.

Брексит был очевидной главной темой для разговоров на встречах британских политиков в ходе прошедших рождественских праздников — и похоже, что положение вещей за 80 дней до выхода Великобритании из Евросоюза осталось ровно тем же, что и в 2018 году, считает испанское СМИ.

На исходе прошлого года Мэй ничего не оставалось, как перенести парламентское голосование за свое соглашение из-за недостатка поддержки и насмешек, которые вызвало очевидное поражение ее правительства. Пришлось воспользоваться отсрочкой и под давлением части оппозиции назначить голосование на неделю, которая начнется с 14 января. Согласно информации BBC, окончательной датой стало 15-е число. Худшее для премьер-министра — то, что за семь дней до вынесения вердикта Палаты общин ничего не изменилось.

Сейчас Тереза Мэй пытается добиться каких-либо уступок со стороны Брюсселя, которые стали бы гарантией гибкой границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Власти Евросоюза «твердят до посинения», что этого не будет, но британскому лидеру нужны их шаги, чтобы «продать» согражданам свой пакт как «лучший из возможных».

В то, что это самое выгодное соглашение для Соединенного королевства, большая часть британцев не верит. Последние опросы показывают, что только четверть из них (22%) поддерживает текст, подписанный Мэй.