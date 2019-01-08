Спецслужбы Киргизии: Экс-премьер Исаков нанес государству урон в $111 млн

Бишкек, , 15:11 — REGNUM Главное следственное управление госкомитета нацбезопасности Киргизии установило, что ряд должностных и иных лиц во главе с экс-премьер-министром Сапаром Исаковым заключили заведомо невыгодный контракт с китайской компанией «ТВЕА» и нанесли государству ущерб в размере более $111,2 млн (свыше 7,7 млрд рублей). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По данным следствия, в феврале 2010 года при участии Исакова, занимавшего на тот момент пост руководителя службы коммуникаций ЦАРИИ, прошло совещание по вопросу о модернизации ТЭЦ города Бишкек. На нем предложенные Всемирным банком проекты стоимостью $150 млн (10,4 млрд рублей) и компанией «ТВЕА» — стоимостью $200 млн (13,9 млрд рублей) были признаны не соответствующим интересам Киргизии из-за их высокой стоимости, а также технических и технологических недостатков.

Но в 2013 году Сапар Исаков, занимая должность заместителя руководителя аппарата президента Киргизии, взяв под свой личный контроль реализацию проекта модернизации столичной теплоэлектроцентрали, из корыстных побуждений предоставил компании «ТВЕА» право быть генеральным подрядчиком проекта со стоимостью в $386 млн (26,8 млрд рублей).

«При этом он умышленно не принял во внимание, что компания «ТВЕА» не имеет достаточного опыта и квалификации для реализации подобных проектов, а технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация не были составлены», — подчеркивают в госкомитете нацбезопасности.

Также в ведомстве отмечают, что эти деньги были получены Киргизией в кредит от Экспортно-импортного банка Китая под гарантию правительства под 2% годовых сроком на 20 лет. С момента получения кредита с 2014 года по настоящее время Киргизия уже выплатила по этому международному займу более $22,8 млн (около 1,6 млрд рублей).

Следствие по возбужденному по этим фактам уголовному делу о коррупции завершено. Материалы по нему в ближайшее время направят в генеральную прокуратуру Киргизии для утверждения обвинения и передачи в суд.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2018 года на ТЭЦ столицы Киргизии произошла крупная авария. Из-за нее горожане остались без отопления на несколько дней в самый холодный период зимы, когда на улице температура опускалась до минус 30 градусов.

Госкомитет нацбезопасности и генпрокуратура республики возбудили ряд уголовных дел по фактам коррупции при модернизации теплоэлектроцентрали, а также хищения денег, выделенных на ремонт и обслуживание оборудования Бишкекской ТЭЦ.

В рамках этих дел арестованы бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, а также другие чиновники и бывшие топ-менеджеры энергетической отрасли страны.