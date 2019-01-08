Миссия Болтона в Турции оказалась провальной

Станислав Тарасов, , 14:53 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался принимать помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который находился с визитом в Анкаре. Об этом сообщил турецкий телеканал Haber TURK. Причиной отказа стали слова Болтона о том, что Турция «убивает этнических курдов на севере Сирии». Помощник американского президента покинул Анкару.

В турецкую столицу он прибыл из Израиля. Его сопровождали председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и спецпредставитель государственного секретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Анкара квалифицировала эти переговоры как «критические». Вашингтон заявлял, что в повестке дня турецко-американских переговоров — ситуация в Сирии. Точнее, на левом берегу Евфрата, где Вашингтон поддерживает Сирийские демократические силы, большую часть которых составляют курдские отряды. При этом турки изначально предполагали, что Болтон свое ближневосточное турне начнет именно с визита в Анкару. Ведь Эрдоган был в числе тех немногих в НАТО и возглавляемой американцами международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым президент США Дональд Трамп доверительно сообщил о готовящемся выводе американских войск из Сирии. После этого Турция отложила боевую операцию в восточной Сирии.

Более того, накануне госдепартамент объявил об уходе в отставку предыдущего спецпредставителя по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретта Макгерка, на чем настаивала Анкара, обвиняя того в оказании поддержки объявленной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдским Отрядам народной самообороны (YPG). Наконец, многие турецкие СМИ быстро подхватили запущенную через The Washington Post версию, согласно которой «после вывода войск из Сирии» Вашингтон намерен «передать Турции право управлять территориями, освобожденными от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и, мол, сейчас «дискуссия ведется о том, кто и как будет разоружать сирийских курдов и кому достанется потом это оружие», а «Эрдоган переигрывает Трампа». В этой связи The Wall Street Journal утверждает, что «Турция попросила США оказать ей существенную военную поддержку с тем, чтобы она смогла взять на себя основную роль в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии».

Речь идет о поддержке авиацией, транспорте и логистике. Эксперты считают, что запрос Анкары настолько обширен, что если Вашингтон решит его полностью выполнить, то «он лишь расширит свое военное присутствие в Сирии, а не сократит его». Более того, турки, получая информацию о том, что американцы, несмотря на введенные санкции против Ирана, не раз предпринимал попытки вступить с Тегераном в закрытые или открытые переговоры, рассчитывала стать посредником в этом диалоге, но взамен, как убежден профессор международных отношений Ближневосточного технического университета Хусейн Багчи, на определенные политические или геополитические преференции. Однако эти иллюзии стали быстро рассеиваться после того, когда Болтон свое ближневосточное турне начал с посещения Израиля, где он провел переговоры по ситуации в регионе в целом, а в отношении Сирии было заявлено, что «объявленный вывод американских военных из Сирии должен осуществляться так, чтобы при этом обеспечивалась безопасность Израиля и других союзников Вашингтона в регионе».

Последовали и другие, более конкретные заявления, из которых явствует, что позиция США стала претерпевать заметные изменения. Помощник президента сообщил, что «американские военнослужащие останутся в северо-восточной части Сирии, пока Турция не согласится гарантировать безопасность курдов». Это первое. И второе. Болтон заявил: «Мы не считаем, что Турция должна проводить военные операции, если они не согласованы и не проводятся в кооперации с США, по меньшей мере, для того чтобы они не угрожали нашим военнослужащим и соответствовали требованиям президента США, согласно которым сирийские оппозиционные силы, сражавшиеся вместе с нами, не должны подвергаться опасности». Таким образом его слова стали первым публичным подтверждением замедления процесса вывода американских войск из Сирии. И этим возмутилась Анкара, понимая, что Вашингтон начал сужать ей возможности не только ради широкого маневра.

В Турции утверждают, что США вообще настраивают курдов против нее, не делая различий между этническими курдами и «террористами» из Сил народной самообороны. В то же время, как сообщают курдские сайты, «после вывода американских войск, поддерживаемые Вашингтоном «Сирийские демократические силы» (СДС) могут быть интегрированы в армию Сирии в рамках сделки сирийских курдов с Дамаском», а представитель СДС считает, что «такое соглашение между сторонами является неизбежным», сейчас «ведутся переговоры по выработке окончательной формулировки по управлению городом Манбидж». Он также отметил, что «Сирии необходима новая Конституция, гарантирующая права курдов». Одновременно появились сообщения о том, что российская военная полиция начала патрулировать территорию в сирийской провинции Алеппо вблизи турецкой границы, а США намерены расширить военную базу в иракском Киркуке в целях подготовки к выводу своего военного контингента из Сирии.

Обозначим и другие сюжеты острой новеллы, которые предшествовали визиту Болтона в Анкару. Пресс-служба президента Турции сообщила, что вынесено решение о посещении главой страны России в январе «с целью встречи с коллегой Владимиром Путиным». Турецкое издание Yeni Safak передало, что «Анкара не приняла новое предложение Вашингтона не покупать у России зенитно-ракетные комплексы С-400, если Вашингтон поставит Анкаре комплексы Patriot». Появилась и статья Эрдогана в The New York Times, в которой он утверждает, что «войска Турции не покинут Сирию», что «вывод американских войск должен быть тщательно спланирован и осуществлен с правильными партнерами для защиты интересов США». Кого Эрдоган считает «правильным партнером», полагаем, комментировать не стоит. Поэтому накануне прибытия Болтона в Анкару сложилось устойчивое ощущение того, что его переговоры с турецкой стороной вряд ли станут прорывным.

ИА REGNUM отслеживало визит помощника президента США по турецким информационными каналам. Вначале появились сообщения о том, что американскую делегацию принял официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин. Он задал тон, пригласив с турецкой стороны заместителя министра иностранных дел Седата Онала, заместителя министра национальной обороны Юнуса Эмре Караосманоглу, заместителя главы Национальной разведывательной организации Джемалеттина Челика и других официальных лиц. Как информировал телеканал CNN Turk, переговоры проходили в президентском комплексе (!) за закрытыми дверями и длились 2 часа 10 минут. Они были очень напряженными. Затем перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития (ПСР) выступил Эрдоган, который заявил, что «требования Болтана являются неприемлемыми». Появившиеся в эфире некоторые турецкие эксперты призвали Эрдогана потребовать от Трампа отставки Болтона, как это было с Макгерком.

После этого турецкие издания стали ставить в принципе под сомнение возможность встречи Болтона с Эрдоганом, поскольку «эти переговоры не принесут результатов, а Эрдогану нужно напрямую обо всем договариваться только с Трампом». Так что у двух президентов, Турции и США, «фокстрот на двоих» получается какой-то странный.