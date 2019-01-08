СМИ: Идет разработка новой крылатой ракеты «Калибр-М» с ядерной боеголовкой

Москва, , 13:34 — REGNUM Российский военно-промышленный комплекс ведет разработку для военно-морского флота новейшей крылатой ракеты «Калибр-М», дальность полета которой будет превышать 4,5 тыс. километров. Об этом сегодня, 8 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

По данным источника, создание новейшей высокоточной крылатой ракеты «Калибр-М» корабельного базирования с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км находится на этапе научно-исследовательских работ. Все работы уже профинансированы министерством обороны России.

Создание крылатых ракет «Калибр-М» включено в государственную программу вооружений до 2027 года. В конце срока действия данной программы ракета должны быть передана военно-морскому флоту.

Новая ракета «Калибр-М» будет отличаться от уже стоящей на вооружении крылатой ракеты «Калибр», как по дальности, так и по габаритам. Вес боевой части ракеты приблизится к тонне.

Данными ракетами будут оснащаться крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подводные лодки. «Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов противника. Ракета способна нести как обычную, так и ядерную боевые части.