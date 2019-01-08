Население редеет, а чиновникам «жить не на что»: Омская область в 2018 году

Татьяна Иващенко, , 15:01 — REGNUM

Для Омской области 2018 год переломным не стал. Таким был год 2017-й, который ознаменовался сменой власти в регионе и громким экологическим скандалом.

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Но и в 2018 году важных событий было предостаточно. Одним из таковых омские политологи и общественные деятели считают губернаторские выборы. Фактически Александр Бурков пришёл к власти в 2017 году, он был назначен врио губернатора Омской области в октябре. Выборы состоялись 9 сентября 2018 года, и их результат удивил скептиков.

«Сокрушительная» победа

Бурков 9 сентября получил 82,56% голосов избирателей. Это самый высокий результат в Сибири. Александр Усс, ставший губернатором Красноярского края, получил 60,19% голосов, возглавивший Алтайский край Виктор Томенко — 53,61%. Результат Андрея Травникова (Новосибирская область) — 64,52%, Сергея Цивилёва (Кузбасс) — 81,29%.

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Впрочем, после сокрушительной победы Буркова политологи, анализируя его результат, подчёркивали, что избирательная гонка в Омской области конкурентной не была.

Во-первых, от борьбы за губернаторский пост отказались коммунисты, а Омская область всегда считалась регионом, где КПРФ сильна. Капитулировали коммунисты, поддержав действующих врио, и в других сибирских регионах — в Новосибирской области, в Красноярском и Алтайском краях.

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Во-вторых, сильных и известных политиков среди конкурентов Буркова не было. В-третьих, помимо коммунистов, его поддержали справороссы (Бурков сам является справороссом) и единороссы (Бурков — ставленник Кремля).

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Бурков — политик, известный не только на Урале. До назначения врио являлся депутатом Госдумы. Лидер «СР» Сергей Миронов назвал его «закалённым политическим бойцом».

Более высокими его рейтинги кажутся и по сравнению с прежним губернатором области Виктором Назаровым, который, как позже комментировали в соцсетях, «как человек — хороший», но с руководством регионом «не справлялся».

После Назарова силён был запрос общественности на положительные изменения. Вот, пожалуй, и составляющие победы Буркова. Ещё сюда, несомненно, можно отнести хорошую работу его пиарщиков.

«Бурков, так скажем, вылазил из любого утюга. К нему и президент приезжал, и федеральные министры», — заявил омский политконсультант Владимир Лифантьев.

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По мнению лояльных к властям блогеров и экспертов, насколько эффективен Бурков в качестве губернатора, можно судить по впечатляющим суммам федеральной поддержки.

«На 2018 год Александр Бурков привлёк в Омскую область 17,7 млрд рублей из федерального бюджета. В 2019 году регион получит 28,7 млрд», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Однако есть и другие цифры, совсем нерадостные, но ярко характеризующие ситуацию в регионе.

Население самоэвакуируется

В декабре 2018 года стало известно, что Омская область стала лидером среди сибирских регионов по миграционной убыли населения.

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По последним имеющимся данным Омскстата, за январь — октябрь 2018 года из Омской области выбыли 31,1 тыс. человек. Приехали в регион 21,1 тыс. человек. Таким образом, число выбывших превысило число прибывших на 10 тыс. человек.

При этом ситуация, когда люди буквально бегут из Омской области, для региона не нова. В 2009 году миграционная убыль составила 340 человек; в 2010 году — 2628; в 2011 году — 1786; в 2012 году — 3073; в 2013 году — 2773; в 2015 году — 1800; в 2016 году — 5942 человека. За 2017 год регион покинули более 30 тысяч человек.

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Пытаясь найти объяснение этой ситуации, жители Омской области в соцсетях пишут, что люди бегут из региона из-за низких зарплат.

Так, по данным Новосибирскстата, за январь — сентябрь 2018 года в Омской области средняя зарплата составляла 32 464 рубля. Это один из самых низких показателей по СФО. Ниже — только в Республике Алтай (29 439 рублей) и в Алтайском крае (24 760 рублей).

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Думается, что данные о миграционной убыли за 2018 год в целом также будут неутешительными.

Резонансные кадровые решения

Большой резонанс вызвали кадровые решения губернатора Александра Буркова.

В конце 2018 года он объявил о том, что до 31 марта 2019 года будут проведены изменения в структуре правительства Омской области.

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Под занавес года своих постов лишились сразу шестеро ключевых чиновников — вице-губернаторы Игорь Бондарев, Татьяна Вижевитова, Владимир Компанейщиков, Сергей Фролов, глава минздрава Андрей Стороженко и министр имущественных отношений Борис Смольников.

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Попутно были сделаны назначения. На должности заместителей председателя облправительства с сохранением постов министров были назначены Татьяна Дернова (министр образования Омской области), Владимир Куприянов (министр труда и социального развития), Антон Заев (министр строительства и жилищно-коммунального комплекса). Зампредседателя правительства Омской области по внутренней политике стал Михаил Каракоз. Областной минздрав возглавил Дмитирий Вьюшков, который с августа 2017 года был первым заместителем министра здравоохранения. И. о. министра имущественных отношений стал Евгений Козлов (ранее — заместитель министра).

Наиболее обсуждаемой в СМИ и в соцсетях стала отставка Татьяны Вижевитовой. Чиновница, заработавшая в 2017 году 3,48 млн рублей, заявила, что не знает, на что теперь жить.

«Мне действительно предложили покинуть пост заместителя главы Омской области. Губернатор вчера вечером (14 декабря) пригласил меня и сообщил об этом. Я попросила доработать три месяца до пенсии, чтобы уйти с почестями, но нет», — цитировал Вижевитову «СуперОмск».

"Даже не знаю, на что теперь жить», — резюмировала она.

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И, наконец, 29 декабря местные массмедиа сообщили о том, что Бурков уволил сразу 14 чиновников.

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Кадровые перестановки продолжатся и в 2019 году.

Что касается «бедных» омских чиновников и депутатов, один из народных избранников за 2017 год заработал 0 рублей.

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"Регион уверенно отстаёт»

По мнению омского общественного деятеля Татьяны Шнейдер, главным событием в регионе в 2018 году стали выборы губернатора.

«Выборы — это всегда основное и главное событие, это важный институт функционирования политической системы и политического режима. Приход нового человека всегда вселяет надежду на позитивные перемены, на развитие. К сожалению, часто приходится сталкиваться с популистскими высказываниями тех или иных политиков, а хотелось бы увидеть профессиональную работу. Практика последних десятилетий, а именно неэффективная политика управления, показала, что регион уверенно отстаёт от своих соседей — Тюмени, Новосибирска, куда, в частности, и уезжают многие омичи. Мы часто говорим о проблемах в регионе, их немало, вопрос в том, насколько эффективно они решаются, и решаются ли вообще. К сожалению, за последние годы поиски устранения проблем в регионе сводились к самым бездумным и губительным решениям. Такими яркими примерами могут стать повышение стоимости платы за проезд, тотальная вырубка зеленых насаждений, отсутствие должного контроля над химическими выбросами в регионе. Последнее является откровенным преступлением, потому что имеет необратимые последствия для здоровья человека. И это только несколько примеров», — подчеркнула собеседница ИА REGNUM.

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Также, по словам общественницы, не менее важным событием стали кадровые перестановки во властных структурах:

«Хотелось бы, чтобы данная мера уже в текущем году принесла положительные перемены для развития города и региона в целом, а не стала перестановкой «старых фигур» с расчётом досидеть до пенсии».

«Хотелось бы в наступившем году всё же увидеть и почувствовать, как развивается Омская область во всех сферах. Отдельно подчеркну, что в 21-м веке в области по сей день отсутствует освещение некоторых улиц. Не развита транспортная инфраструктура, но развита безработица. Что говорит о полнейшем безразличии чиновников. Я надеюсь, что кадровые перемены станут первым шагом к началу современной управленческой политики, политики 21-го века, которая будет основана на решении проблем, а не их культивировании. Также хотелось бы увидеть молодых и грамотных управленцев, которые способны внести свежие решения, решения, которые будут соответствовать современным потребностям населения. Я уверена, что выражу мнения большинства, когда скажу, что эффективно работающий чиновник — это лучшее, что может случиться с любым регионом», — подытожила Татьяна Шнейдер.