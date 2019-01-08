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Лидер Народной партии Пакистана Бхутто-Зардари: у нас хватит сил для победы

Политика

Билвал Бхутто-Зардари заявил, что у его партии достаточно сил, чтобы в одиночку победить правящую партию

Исламабад, 8 января 2019, 15:32 — REGNUM  Председатель оппозиционной «Народной партии Пакистана» Билвал Бхутто-Зардари выступил перед журналистами по поводу внутриполитической ситуации в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Бхутто-Зардари назвал обвинения в коррупции и мошенничестве, выдвинутые против него и Асифа Зардари Объединённой командой следователей, политически мотивированными. Он также отметил, что все эти обвинения — «ложь и клевета».

По словам оппозиционного лидера, его партия сильна как никогда и не нуждается в союзниках для борьбы с правящей партией «Движение за справедливость». Билавал Бхутто-Зардари отметил, что «Народная партия Пакистана» не создаёт никакого «Большого альянса» и способна победить правительство самостоятельно.

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Зарубежная хроника
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