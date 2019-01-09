Рейтинг влияния глав субъектов РФ в декабре 2018 года

Дмитрий Орлов, 9 января 2019, 11:00 — REGNUM
1. Федеральная политика в отношении регионов
В декабре по традиции прошла серия федеральных акций (включая большую пресс-конференцию Владимира Путина и «Разговор с Дмитрием Медведевым»), зафиксировавших ключевые задачи Кремля на следующий год, в том числе в региональной сфере. Очевидны несколько акцентов, которые будут влиять на отношения Центра и регионов в 2019 году.
Прежде всего сохраняющийся курс Москвы на развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона предполагает особое внимание к территориям Дальнего Востока. Показательно, что на состоявшейся накануне Нового года встрече Владимира Путина с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым обсуждались в основном проекты, предполагающие взаимодействие с дальневосточными партнерами России. Новыми главами рабочих групп Госсовета по транспорту, а также развитию спорта, туризма и физкультуры также стали руководители дальневосточных регионов (глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Приморья Олег Кожемяко). В сфере коммуникаций одним из перспективных направлений может стать создание «цифрового моста» между Японией и Европой через территорию России, в инфраструктурной — завершение строительства железнодорожного моста через реку Амур (Нижнеленинское — Тунцзян), который планируется открыть в 2019 году. Эти проекты затрагивают и регионы, которые редко попадают в федеральную повестку. Так, мост через Амур соединит китайскую провинцию Хэйлунцзян с Еврейской автономной областью.
Безусловно значимым направлением в 2019 году останутся арктические проекты. Знаковым в этом смысле стал визит Дмитрия Медведева на Ямал, состоявшийся через несколько дней после ежегодного общения премьер-министра с журналистами ведущих СМИ.
Весьма вероятно, что в 2019 году дополнительно возрастет значение экологической тематики в региональной политической повестке. Федеральный центр готовится к подобным вызовам, а президент неоднократно призывал глав регионов и руководство крупных корпораций учитывать экологический фактор. Так, в ходе состоявшейся в конце декабря 2018 года встречи с представителями деловых кругов Владимир Путин снова напомнил: «Приоритет — это экологическое благополучие граждан». В 2019 году первоочередное политическое значение, скорее всего, будут иметь две «экологические» темы: утилизация бытовых отходов и экологические проблемы индустриальных городов (ряд проблем, скорее всего, будут затронуты в ходе региональных избирательных кампаний).
Значимой темой, затрагивавшейся президентом в последние месяцы 2018 года, остается развитие сельских территорий. А в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что на «развитие инфраструктуры в области сельского хозяйства и экспорта» в ближайшие годы предполагается выделить около 400 млрд рублей. Этот фактор обусловливает рост влияния федеральных чиновников, курирующих сельское хозяйство (прежде всего главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева) и становится еще одним направлением экспансии в регионы крупных федеральных корпораций. С другой стороны, внимание Центра к теме делает любые недоработки в области развития сельских территорий дополнительным фактором риска для губернаторов.
2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты
В регионах, которые осенью 2018 года возглавили оппозиционные политики, сохранение на своих постах заметной части чиновников, работавших в командах предыдущих губернаторов, привело к снижению конфликтного потенциала. Тем не менее там по-прежнему сохраняются факторы, которые в дальнейшем могут спровоцировать усиление внутриэлитных противоречий.
Во Владимирской области назначение на должности врио вице-губернаторов группы специалистов-«варягов» (Марины Чекуновой, Александра Байера, Аркадия Боцан-Харченко) может способствовать более эффективному диалогу руководства региона с федеральным центром. Тем не менее сохраняются иные конфликтогенные факторы, с которыми придется иметь дело губернатору Владимиру Сипягину. В 2019 году нельзя исключать усиления противоречий главы региона с муниципальными элитами. Например, в декабре 2018 года глава администрации областного центра Андрей Шохин публично пообещал подать в суд на областную администрацию, требуя от нее выделения средств на выплату зарплат персоналу дошкольных учреждений города.
При формировании правительства Хабаровского края осталась на своих постах заметная часть чиновников, работавших в команде экс-губернатора Вячеслава Шпорта. Новые лица в правительстве рекрутировались из депутатов Законодательной думы края (как вице-премьер по социальным вопросам Наталья Пудовкина, являвшаяся депутатом регионального парламента от «Единой России»); из чиновников с опытом работы в других регионах (как ранее работавший в Еврейской автономной области глава краевого минприроды Константин Кузнецов и вице-премьер по АПК Александр Шкурин, карьера которого ранее была связана с Приамурьем); из группы близких экс-полпреду в ДФО Виктору Ишаеву деятелей (как первый вице-премьер Игорь Аверин и вице-премьер Владимир Хлапов). Такая конфигурация способствует сохранению внутриэлитного баланса в регионе. Тем не менее приближение выборов в Законодательную думу края и довыборов по Комсомольскому одномандатному округу, вероятно, может привести к активизации внутриэлитных конфликтов в регионе уже в первые месяцы 2019 года. В этом смысле показательно сохранение противоречий между Сергеем Фургалом и депутатами регионального парламента. Так, председатель Законодательной думы края Сергей Луговской публично опроверг заявление губернатора о том, что перенос столицы ДФО во Владивосток обсуждался уже длительное время.
В правительство Хакасии вошли опытные политики регионального уровня (как и.о. первого замглавы региона Владимир Асочаков), «варяги» (прежде всего и.о. первого замглавы региона Богдан Павленко, ранее возглавлявший город Донской в Тульской области) и представители муниципальных элит (и.о. замглавы региона Татьяна Курбатова, ранее — председатель Совета депутатов Усть-Абаканского района). Однако интенсивная критика в адрес главы республики Валентина Коновалова со стороны как региональных информационных ресурсов, так и федеральных медийных фигур (особенно заметным был резкий комментарий Михаила Леонтьева) говорит о сохранении заметного конфликтного потенциала в этом субъекте Федерации. Возможно, длительный процесс формирования регионального правительства был связан в том числе с долгим согласованием кандидатур — для снижения рисков новых внутриэлитных конфликтов в регионе. Тем не менее в 2019 году сохраняется вероятность появления новых факторов внутриэлитных противоречий в республике, в том числе между руководством региона и муниципальными элитами.
3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ
Значимыми факторами, влиявшими на позиции фигурантов рейтинга в декабре 2018 года, оставались поддержка Центром инфраструктурных проектов на местах (в том числе в сфере дорожного строительства), региональная протестная активность, резонансные инициативы губернаторов и антикоррупционные процессы.
После победы на губернаторских выборах усиливается влияние главы Приморского края Олега Кожемяко (перемещается с 16-го на 13-е место). Входит в число фигурантов рейтинга врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко (71-е место).
После завершения формирования «промежуточной» управленческой команды и проведения Российского инвестиционного форума усиливается влияние врио главы города Александра Беглова (с 5-го на 3-е место). Общение Александра Моора в прямом эфире в соцсетях с аудиторией более 210 000 человек сработало на укрепление позиций губернатора Тюменской области (с 12-го на 8-е место).
На фоне продвижения руководством Краснодарского края проекта Южного экспортно-импортного хаба, который должен объединить 9 портов, 4 аэропорта и сеть промышленно-логистических центров, укрепляется глава региона Вениамин Кондратьев (с 23-го на 20-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием). После решения врио главы Башкирии Радия Хабирова о создании геопарка «Торатау» для защиты шиханов Торатау и Юрактау, предложения о промышленной разработке которых ранее подвергались активной критике со стороны общественных активистов, продолжается восходящий тренд в оценке его влияния (с 24-го на 21-е место). На фоне начавшегося обсуждения Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2024 года, а также решения создать Фонд развития промышленности региона и запустить областной проект «Сельское хозяйство» укрепляются позиции губернатора Сергея Морозова (с 59-го на 46-е место, переходит в группу с сильным влиянием). Также сохраняется восходящий тренд для губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова (с 46-го на 43-е место) и главы Костромской области Сергея Ситникова (с 75-го на 64-е место).
Решение о выделении Волгоградской области около 9 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию нацпроекта «Экология» в 2019—2021 годах очевидно влияет на укрепление позиций губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (с 70-го на 65-е место).
После решения направить для нужд Новосибирской области около 1 млрд рублей из федерального бюджета на рекультивацию свалок укрепляются позиции губернатора региона Андрея Травникова (с 14-го на 11-е место). Укрепляет позиции Александр Дрозденко (с 18-го на 16-е место) — очевидно, после решения правительства выделить возглавляемой им Ленинградской области федеральный грант в размере 843 млн рублей за достижение высоких темпов социально-экономического развития. Укрепляются позиции главы Мурманской области Марины Ковтун (с 81-го на 75-е место) — после выделения региону около 575 млн рублей из федерального бюджета на развитие и обновление онкологической службы.
Саратовская область получит около 910 млн рублей из федерального бюджета на строительство Северного автодорожного подхода к аэропорту «Гагарин», что укрепляет позиции губернатора региона Валерия Радаева (с 28-го на 25-е место). Усиливает влияние Александр Цыбульский (с 50-го на 44-е место) — после сообщений о том, что возглавляемый им Ненецкий автономный округ должен получить около 619 млн рублей от федерального центра на строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск. После выделения около 800 млн рублей из федерального бюджета на строительство автодороги Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь усиливается влияние главы Чукотки Романа Копина (с 66-го на 61-е место).
На фоне укрепления позиций вице-премьера Максима Акимова в связи с заявлениями Владимира Путина о приоритетном характере развития цифровой экономики усиливается влияние другого выходца из Калужской области — губернатора Рязанской области Николая Любимова (с 38-го на 32-е место). После включения в состав правительственной комиссии по региональному развитию укрепляются позиции главы Калмыкии Алексея Орлова (с 82-го на 77-е место).
После начала проверки рабочей группой ЦИК РФ сообщений о возможных нарушениях на губернаторских выборах, зафиксированных в подмосковной Балашихе, несколько ослабевает влияние главы Московской области Андрей Воробьев (с 4-го на 5-е место). На фоне сокращения доли доходов, остающихся в консолидированном бюджете Татарстана (с 30% до примерно 25%, по данным минфина республики), теряет позиции глава региона Рустам Минниханов (с 3-го на 4-е место). После активизации сообщений о проблемах с уборкой снега в городах Кемеровской области ослабевает глава региона Сергей Цивилев (с 20-го на 24-е место, покидает группу с очень сильным влиянием).
На фоне масштабного скандала вокруг высказываний главы впоследствии упраздненного регионального Департамента молодежной политики Ольги Глацких теряет влияние губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (с 13-го на 17-е место). В связи с негативным резонансом по поводу коллективной поездки на молебен в Москву около 200 чиновников из Тверской области теряет позиции губернатор региона Игорь Руденя (с 30-го на 36-е место). Скандал в Ивановской области вокруг оздоровительного лагеря «Радуга», где, по версии следствия, совершались противоправные действия против детей, негативно сказывается на позициях главы региона Станислава Воскресенского (с 37-го на 41-е место). После негативного резонанса из-за поездки детей высокопоставленных чиновников из города Клинцы за счет благотворительного фонда в Турцию теряет позиции губернатор Брянской области Александр Богомаз (с 44-го на 47-е место). Начало расследования о причастности Сергея Левченко к незаконной охоте на медведя, а также появление видео, в котором он учит своего внука стрелять в кабана, запертого в клетке, крайне негативно сказывается на позициях губернатора Иркутской области (с 63-го на 85-е место).
Массовая акция протеста против расширения мусорного полигона «Бастион» ведет к потере влияния губернатором Тамбовской области Александром Никитиным (с 54-го на 58-е место). Протест против «мусорного» технопарка «Шиес» в Архангельской области усиливает нисходящий тренд влияния главы региона Игоря Орлова (с 62-го на 81-е место). После сообщений о том, что в Амурской области 26 детей были заражены гепатитом С вследствие переливания крови в областной детской клинической больнице, теряет влияние глава региона Василий Орлов (с 64-го на 72-е место). Появившиеся в декабре жалобы на проблемы с отоплением в ряде населенных пунктов Хакасии негативно влияют на позиции главы правительства республики Валентина Коновалова (с 79-го на 84-е место).
После задержания по обвинению в получении взятки вице-губернатора Псковской области Михаила Кузнецова теряет позиции губернатор региона Михаил Ведерников (с 35-го на 40-е место). После публикации статистических данных, согласно которым за январь — сентябрь 2018 года Омская область оказалась лидером по миграционной убыли населения среди регионов Сибирского федерального округа, теряет позиции губернатор Александр Бурков (с 47-го на 51-е место, покидает группу с сильным влиянием). Видеообращение многодетных матерей Йошкар-Олы к Владимиру Путину с жалобой на руководство региона негативно сказывается на имидже главы Марий Эл Александра Евстифеева (перемещается с 49-го на 57-е место, покидает группу с сильным влиянием).
|Глава субъекта Российской Федерации
|Место в рейтинге
|Место в рейтинге в ноябре
|Средний балл
|Очень сильное влияние
|Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва
|1
|1
|7,80
|Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики
|2
|2
|6,92
|Беглов Александр Дмитриевич И.о. губернатора города Санкт-Петербург
|3
|5
|6,77
|Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан
|4
|3
|6,75
|Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области
|5
|4
|6,70
|Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области
|6
|6
|6,65
|Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области
|7
|7
|6,60
|Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области
|8
|12
|6,50
|Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области
|9
|9
|6,37
|Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края
|10
|10
|6,25
|Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области
|11
|14
|6,10
|Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия
|12
|11
|6,00
|Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края
|13
|16
|5,82
|Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан
|14
|8
|5,75
|Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области
|15
|15
|5,50
|Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области
|16
|18
|5,41
|Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области
|17
|13
|5,33
|Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра
|18
|19
|5,28
|Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО
|19
|17
|5,25
|Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края
|20
|23
|5,20
|Сильное влияние
|Хабиров Радий Фаритович И.о. главы Республики Башкортостан
|21
|24
|5,15
|Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области
|22
|22
|5,10
|Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области
|23
|21
|5,06
|Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области
|24
|20
|5,00
|Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области
|25
|28
|4,94
|Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края
|26
|27
|4,86
|Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики
|27
|25
|4,80
|Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края
|28
|26
|4,78
|Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия)
|29
|32
|4,74
|Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым
|30
|31
|4,70
|Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области
|31
|29
|4,66
|Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области
|32
|38
|4,63
|Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области
|33
|33
|4,61
|Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области
|34
|34
|4,60
|Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики
|35
|36
|4,58
|Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области
|36
|30
|4,55
|Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области
|37
|39
|4,50
|Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя
|38
|42
|4,48
|Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области
|39
|41
|4,44
|Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
|40
|35
|4,42
|Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области
|41
|37
|4,40
|Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области
|42
|40
|4,37
|Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области
|43
|46
|4,34
|Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО
|44
|50
|4,30
|Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми
|45
|43
|4,25
|Морозов Сергей Петрович И.о. губернатора Астраханской области
|46
|59
|4,22
|Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области
|47
|44
|4,20
|Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области
|48
|45
|4,18
|Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области
|49
|48
|4,15
|Коков Казбек Валерьевич И.о. главы Кабардино-Балкарской Республики
|50
|51
|4,12
|Среднее влияние
|Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области
|51
|47
|4,06
|Морозов Сергей Иванович И.о. губернатора Ульяновской области
|52
|52
|4,03
|Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области
|53
|53
|4,00
|Старовойт Роман Владимирович И.о. губернатора Курской области
|54
|56
|3,97
|Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия
|55
|55
|3,94
|Артамонов Игорь Георгиевич И.о. главы администрации Липецкой области
|56
|57
|3,91
|Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл
|57
|49
|3,90
|Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области
|58
|54
|3,85
|Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области
|59
|58
|3,80
|Шумков Вадим Михайлович И.о. губернатора Курганской области
|60
|65
|3,78
|Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО
|61
|66
|3,75
|Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края
|62
|60
|3,72
|Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края
|63
|61
|3,70
|Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области
|64
|75
|3,67
|Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области
|65
|70
|3,63
|Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия — Алания
|66
|68
|3,58
|Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия
|67
|69
|3,50
|Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области
|68
|67
|3,47
|Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края
|69
|72
|3,43
|Осипов Александр Михайлович И.о. губернатора Забайкальского края
|70
|73
|3,40
|Лимаренко Валерий Игоревич И.о. губернатора Сахалинской области
|71
|-
|3,34
|Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области
|72
|64
|3,30
|Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики
|73
|74
|3,25
|Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области
|74
|71
|3,16
|Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области
|75
|81
|3,09
|Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва
|76
|77
|3,05
|Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия
|77
|82
|3,00
|Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай
|78
|78
|2,86
|Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея
|79
|84
|2,80
|Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия
|80
|80
|2,75
|Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области
|81
|62
|2,73
|Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области
|82
|85
|2,71
|Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области
|83
|83
|2,68
|Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия
|84
|79
|2,62
|Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области
|85
|63
|2,60
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в ноябре 2018 года