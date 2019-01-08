Кронпринц ОАЭ и премьер Пакистана согласовали параметры кредита

Исламабад, , 14:42 — REGNUM Наследный принц Абу-Даби (ОАЭ) Шейх Мухаммед бин Зайед Аль-Нахиян совершил краткий визит в Исламабад для переговоров с правительством Пакистана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, кронпринц ОАЭ провёл переговоры с глазу на глаз с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Лидеры окончательно согласовали кредит ОАЭ для помощи пакистанской экономке. Первая часть кредита, 3 миллиарда долларов, будет размещена на счетах Государственного банка Пакистана (центробанк), другая — 3,2 миллиарда долларов — будет выделена в виде поставок нефтепродуктов в рассрочку.

Кроме того, лидеры решили создать межправительственную комиссию, которую должны возглавить министры иностранных дел. Имран Хан и Шейх Мухаммед бин Зайед Аль-Нахиян также дали указание соответствующим службам ускорить работу по подписанию соглашения о правовой помощи, направленного на борьбу с отмыванием денег.