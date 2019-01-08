В Пакистане следователи требуют заморозить счета лидера оппозиции Зардари

Исламабад, , 12:16 — REGNUM Объединённая команда следователей Пакистана обратилась к Верховному Суду с просьбой заморозить счета двух ведущих предприятий страны — Bilawal House и Zardari House.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, команда, которая ранее представила результаты расследования по делу о поддельных счетах на сумму 35 миллиардов рупий (18 млрд рублей), считает, что компании, принадлежащие семейству Зардари, финансировались преступным путем.

По мнению следователей, лидер оппозиционной «Народной партии Пакистана» бывший президент Пакистана Асиф Али Зардари и его родственники использовали откаты, отмывание денег, присвоение государственных средств, чтобы обеспечивать свои предприятия.

Ранее сам Зардари и представители его партии назвали расследование Объединённой команды «охотой на ведьм».