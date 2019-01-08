Президент Пакистана исключил прямое управление Исламабада в провинции Синд

Исламабад, , 17:13 — REGNUM 7 января президент Пакистана Асиф Алви посетил выставку мотоциклов во дворце губернатора провинции Синд (г.Карачи) и выступил перед журналистами по вопросу взаимодействия провинции и федерального центра.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, Алви заявил, что, несмотря на нежелание правительства провинции сотрудничать, о введении губернаторского (т.е. прямого) правления речь не идёт. «Ни я, ни губернатор не играем в политические игры», — добавил президент.

Асиф Алви настоятельно рекомендовал «Народной партии Пакистана» взаимодействовать с правительством страны во имя процветания провинции Синд. Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан одобрил выделение Синду дополнительно более 20 миллиардов рупий (10 млрд рублей).