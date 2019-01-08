Новая плотина на Ниле в Эфиопии будет готова к эксплуатации в 2020 году

Аддис-Абеба, , 12:33 — REGNUM Министр энергетики, ирригации и электричества Эфиопии Силеши Бекеле заявил о том, что плотина «Возрождение» будет готова к эксплуатации к 2020 году. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, на возведение плотины будет потрачено более 4 миллиардов долларов. Плотина «Возрождение» должна стать крупнейшей гидроэлектростанцией на африканском континенте.

Однако правомерность строительства плотины до сих пор оспаривается Египтом и Суданом — странами, зависящих от вод Нила.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али подтвердил, что открытие плотины произойдет в 2020 году и что этот проект позволит Эфиопии стать крупнейшим производителем и экспортером электроэнергии в Африке.