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Новая плотина на Ниле в Эфиопии будет готова к эксплуатации в 2020 году

Политика

Новая эфиопская плотина «Возрождение» будет готова к эксплуатации в 2020 году, несмотря на отсутствие компромисса с Египтом и Суданом, выступающих против реализации проекта на Ниле

Аддис-Абеба, 8 января 2019, 12:33 — REGNUM  Министр энергетики, ирригации и электричества Эфиопии Силеши Бекеле заявил о том, что плотина «Возрождение» будет готова к эксплуатации к 2020 году. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, на возведение плотины будет потрачено более 4 миллиардов долларов. Плотина «Возрождение» должна стать крупнейшей гидроэлектростанцией на африканском континенте.

Однако правомерность строительства плотины до сих пор оспаривается Египтом и Суданом — странами, зависящих от вод Нила.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али подтвердил, что открытие плотины произойдет в 2020 году и что этот проект позволит Эфиопии стать крупнейшим производителем и экспортером электроэнергии в Африке.

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Зарубежная хроника
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