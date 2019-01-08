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США выработают совместный с Турцией план по безопасности курдов в Сирии

Политика

Советник президента США по национальной безопасности отправился в Турцию, чтобы выработать совместный план по защите курдов в Сирии

Доха, 8 января 2019, 12:46 — REGNUM  7 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправился в Турцию, чтобы заручиться гарантиями для союзников Вашингтона в Сирии — курдов. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, Болтон намерен выработать план по обеспечению безопасности курдов в регионе после вывода американских войск из Сирии.

По информации источника, позже к Болтону присоединится Джозеф Данфорд, председатель объединённого комитета начальников штабов США, который, комментируя решение о выводе американских войск, заявил, что этот процесс всецело зависит от двух «переменных»: полного поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и наличия гарантий безопасности курдов со стороны Турции.

Ранее, 6 января, Болтон выразил свою уверенность в том, что Турция не будет проводить никакие военные операции без ведома США.

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Зарубежная хроника
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