Япония ответит на действия Южной Кореи в отношении японских компаний

Токио, , 12:23 — REGNUM 7 января правительство Японии приняло решение ускорить подготовку ответных мер, если Республика Корея конфискует активы японских компаний в соответствии с постановлением Верховного суда Республики Корея. Ранее южнокорейский суд потребовал от японской фирмы Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсации за принудительный труд выходцев с Корейского полуострова во времена Второй мировой войны.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», данное решение было принято непосредственно премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Возможными контрмерами станут повышение тарифов на корейские продукты и вынесение вопроса на рассмотрение Международного суда ООН. По словам Абэ, Япония будет продолжать оказывать давление на южнокорейское правительство, и ухудшение отношений между двумя странами неизбежно.