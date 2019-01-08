Вторник, 8 Января 2019 года
12:23:48 МСК

Япония ответит на действия Южной Кореи в отношении японских компаний

Политика

Правительство Японии подготовит ряд контрмер на случай, если южнокорейским правительство нанесет удар по японским компаниям

Токио, 8 января 2019, 12:23 — REGNUM  7 января правительство Японии приняло решение ускорить подготовку ответных мер, если Республика Корея конфискует активы японских компаний в соответствии с постановлением Верховного суда Республики Корея. Ранее южнокорейский суд потребовал от японской фирмы Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсации за принудительный труд выходцев с Корейского полуострова во времена Второй мировой войны.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», данное решение было принято непосредственно премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Возможными контрмерами станут повышение тарифов на корейские продукты и вынесение вопроса на рассмотрение Международного суда ООН. По словам Абэ, Япония будет продолжать оказывать давление на южнокорейское правительство, и ухудшение отношений между двумя странами неизбежно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить