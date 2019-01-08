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В Ташкенте судят бывшего генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова

Политика

Заседания суда на Рашидом Кадыровым будут проходить в закрытом режиме

Ташкент, 8 января 2019, 12:02 — REGNUM  Судебный процесс над экс-генпрокурором Узбекистана Рашидом Кадыровым начался в Юнусабадском районном суде по уголовным делам города Ташкента, сообщил ИА REGNUM представитель столичных судебных органов.

«Заседания суда на Рашидом Кадыровым будут проходить в закрытом режиме в связи информацией, представляющей государственную тайну», — сообщил собеседник агентства.

Рашид Кадыров возглавлял Генпрокуратуру Узбекистана несколько сроков — с 2000 по 2015 год. В 2015—2017 годах он трудился в должности судьи Конституционного суда республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля против Рашида Кадырова было выдвинуто обвинение по трем статья Уголовного кодекса — в вымогательствах, злоупотреблениях властью и получении взятки.

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