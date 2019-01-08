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«Асахи Симбун»: политика Абэ выгодна главным спонсорам правящей партии

Политика

Политика нынешнего премьер-министра выгодна бизнес-кругам, которые и являются главными спонсорами правящей партии

Токио, 8 января 2019, 13:20 — REGNUM  Деловые круги Японии очень щедры в своих пожертвованиях правящей Либерально-демократической партии (ЛДПЯ) только потому, что им выгодна политика, проводимая премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом рассказал глава Национальной политической ассоциации ЛДПЯ Мицуо Охаси в интервью японской газете «Асахи Симбун».

По информации японской новостной газеты «Асахи Симбун», строительные компании особенно увеличили свои взносы, когда правительством был принят план по инвестированию в инфраструктуру. Японская федерация бизнеса «Кэйданрэн», крупнейший штаб японского частного предпринимательства и активный спонсор ЛДПЯ, оказывает огромное влияние на принятие решений в партии. В частности, администрация Абэ уже ответила на многочисленные политические запросы бизнес-группы. По словам Охаси, введение новой визы и привлечение иностранных работников в ряд отраслей японской экономики тоже является идеей «Кэйданрэна».

В 2017 году бизнесом в ЛДПЯ было «инвестировано» 21,6 миллионов долларов США.

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Зарубежная хроника
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