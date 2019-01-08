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Лидер оппозиции Бангладеш требует назначить себя вице-премьером

Политика

По словам бывшего военного диктатора и главы «Национальной партии», его претензии обоснованы, так как он является лидером парламентской оппозиции

Дакка, 8 января 2019, 13:13 — REGNUM  Бывший военный диктатор Хуссейн Мохаммад Эршад потребовал назначить его заместителем премьер-министра Бангладеш. По сообщению индийского новостного издания «Протхом ало», с соответствующим требованием бангладешский политик выступил 6 января после принесения клятвы парламентария в Дакке.

Отвечая на вопросы журналистов, Хуссейн Мохаммад Эршад заявил, что по итогам выборов возглавляемая им «Национальная партия» стала крупнейшей оппозиционной партией в парламенте Бангладеш. Бывший диктатор подчеркнул, что, будучи лидером оппозиции в высшем законодательном органе страны, рассчитывает получить официальное назначение заместителем премьер-министра. Он сообщил, что депутаты от «Национальной партии» доведут соответствующую законодательную инициативу до сведения спикера парламента Ширин Шармин Чаудхури.

Всеобщие парламентские выборы состоялись в Бангладеш 30 декабря 2018 года. По результатам голосования «Национальная партия» получила 22 места в высшем законодательном органе страны, став крупнейшей оппозиционной партией в парламенте. Победу на выборах одержала партия «Авами лиг», получившая 265 мест.

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Зарубежная хроника
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