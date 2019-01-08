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Союзники правящей партии Индии проголосуют против закона о гражданстве

Политика

Партии «Шив сена» и «Джаната дал (объединенная)» отказались поддержать законопроект, который позволит пакистанским, афганским и бангладешским беженцам из числа религиозных меньшинств получить гражданство Индии в упрощённом порядке

Нью-Дели, 8 января 2019, 12:28 — REGNUM  Правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) столкнулась с противодействием со стороны союзников по коалиции. По сообщению индийского новостного издания «Адж так», партии «Шив сена» и «Джаната дал (объединенная)» отказались поддержать продвигаемый правительством закон о гражданстве.

Указанный законопроект позволит пакистанским, афганским и бангладешским беженцам из числа религиозных меньшинств получать гражданство Индии в упрощённом порядке. Закон о гражданстве вызвал бурю протестов в северо-восточном штате Ассам, где проблема нелегальной миграции из соседней Бангладеш стоит особенно остро.

Лидеры партий «Шив сена» и «Джаната дал (объединенная)» выразили солидарность с народом Ассама. Они также подчеркнули, что не могут поддержать законопроект, который «негативно скажется на культуре и национальной идентичности северо-восточной Индии».

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Зарубежная хроника
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