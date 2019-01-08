Создание церкви не спасет Порошенко от проигрыша на выборах — эксперт

Киев, , 11:55 — REGNUM Украинский политолог Артем Никифоров назвал «политтехнологией"предоставление Киеву томоса и создание объединенной Православной церкви Украины. Соответствующее заявление Никифоров сделал 8 января в эфире одного из украинских телеканалов.

«Это политтехнология. Если бы это происходило без участия Петра Алексеевича и всей фракции БПП с половиной правительства, тогда бы мы сказали, что это сами священнослужители, церковь разбирается в своих вопросах, на что она имеет полное право. Но когда фронтменом всех этих событий является президент, то это попытка сделать предоставление томоса центральным аспектом своей избирательной кампании», — сказал Никифоров.

При этом он сомневается, что создание ПЦУ существенно повысит рейтинги Порошенко.

«Я не знаю, что должно случиться, чтобы действующий президент выиграл. Невозможно выиграть выборы, когда у вас 5−6% в лучшем случае. Такие события дают максимум плюс 2%… Да, будут попытки прибавить. В 2014 году накануне выборов, когда победил Порошенко, социология давала ему 42%. 42% — это тот результат, с которым можно бороться за победу. Но когда 5−6%, а кто-то рисует 10−15%. Мы знаем, как делается социология в интересах власти», — подчеркнул он.

По его словам, в последние дни лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко начала информационную кампанию по поддержке предоставления Украине томоса, чтобы «хоть как-то перекрыть заявление Ющенко, что она препятствовала получению томоса».

«Независимо от того, сколько политиков пытается привязаться к этой тематике, мы все прекрасно понимаем, что инициатором этого процесса является именно президент Порошенко», — признал Никифоров.

Ранее, в январе 2019 года, третий президент Ющенко заявил, что ранее Тимошенко провела встречу с Иерусалимским патриархом, на которой убедила его в отсутствии необходимости предоставления автокефалии украинской церкви. По его словам, мешать принятию важных для Украины решений — привычное дело для украинской оппозиции.

«В моей жизни, если мы говорим о церковной стезе, это был один из наиболее унизительных разговоров. Потому что патриарх мне несколько раз хотел напомнить, что «господин президент, это у вас вопрос политический — создание украинской поместной церкви», — рассказал Ющенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января президент Украины Порошенко после рождественской литургии в Софийском соборе в Киеве поблагодарил «миллионы украинцев, которые молились о получении томоса об автокефалии Православной церкви Украины».Он также выразил уверенность в том, что Украина станет членом НАТО и ЕС.

«Поэтому и в будущем сбудется то, к чему мы так стремимся, и то, что лишь на первый взгляд выглядит непосильным. Как в Украине говорят: глаза боятся, а руки делают. И будет результат. Придет и победа, придет мир. А Украина — страна успешная, страна богатая, страна счастливая, страна радостная — станет членом Евросоюза и НАТО», — добавил Порошенко.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января в Стамбуле Варфоломей вручил томос предстоятелю ПЦУ, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 7 января, в Рождество по восточному обряду, в Софийском соборе в Киеве прошла первая служба ПЦУ.