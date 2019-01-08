Социалисты Индии: партия ИНК не нужна для победы над правящей партией

Нью-Дели, , 13:47 — REGNUM Вице-президент индийских социалистов Киранмой Нанда заявил о том, что коалиция «Социалистической партии» (СП) и «Бахуджан самадж парти» (БСП) не нуждается в других политических силах для победы в штате Уттар-Прадеш на грядущих парламентских выборах. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Отвечая на вопросы журналистов, Киранмой Нанда подчеркнул, что «Индийский национальный конгресс» (ИНК), основной оппонент БДП, является «незначительной силой», неспособной изменить политический ландшафт в штате Уттар-Прадеш. По словам вице-президента «Социалистической партии», ИНК может рассчитывать на победу лишь в избирательных округах Рай-Барели и Аметхи, которые представлены в парламенте лидерами «Индийского национального конгресса» Соней и Рахулом Ганди. Киранмой Нанда заявил, что руководители СП и БСП даже не рассматривают вариант включения ИНК в альянс.

Напомним, что «Социалистическая партия» и «Бахуджан самадж парти» сформировали коалицию для участия во всеобщих парламентских выборах. Выборы состоятся весной 2019 года. С политической точки зрения победа в густонаселенном штате Уттар-Прадеш особенно важна, так как данный штат представлен в нижней палате парламента 80 депутатами.