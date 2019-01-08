Ультраправые в Индии: правящая партия в «союзе» с урнами для голосования

Нью-Дели, , 17:45 — REGNUM Индийская ультраправая партия «Шив сена» («Армия Шиваджи») заявила, что правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) заключила «союз» с автоматизированными урнами для электронного голосования. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В письменном заявлении официальный представитель партии «Шив сена» сообщил, что слова председателя БДП Амита Шаха «полностью раскрыли настоящие намерения правящей партии». По мнению деятелей «Шив сены», падение популярности «Индийской народной партии» стало очевидным в ходе местных выборов, которые состоялись в пяти штатах в ноябре-декабре 2018 года. Представитель ультраправой партии заявил, что в сложившейся обстановке намерение БДП победить на грядущих парламентских выборах свидетельствует лишь о том, что правительство подтасует результаты, заключив «союз» с автоматизированными урнами для голосования.

«Шив сена» является ультраправой националистической партией, основное ядро избирателей которой сосредоточено в штате Махараштра. «Шив сена» традиционно поддерживала правящую «Индийскую народную партию», однако после поражения БДП на местных выборах в 2018 году в рядах союзников наметился раскол. На встрече с активистами БДП в Махараштре глава партии Амит Шах заявил о том, что «Индийская народная партия» должна быть готова победить всех, в том числе «Шив сену».