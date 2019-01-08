Полиция Мальдив обвиняет бывшего президента в отмывании денег

Мале, , 13:37 — REGNUM Полиция Мальдивской республики сообщила, что вызвала на допрос бывшего президента страны Абдуллу Ямина по подозрению в отмывании денег, связанных с коррупционным скандалом Мальдивской корпорации маркетинга и связей с общественностью. Сообщается, что на его банковский счет было депонировано около 1 млн. долларов.

Полиция Мальдив также обвиняет бывшего президента в предоставлении ложной информации расследовавшим это дело правительственным учреждениям.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, после допроса, продолжавшегося более четырех часов, полиция приняла решение заморозить 100 млн. мальдивских руфий (432 млн. рублей) на банковских счетах бывшего президента.

Представители правоохранительных органов заявили, что на счет бывшего президента в последние пять лет были перечислены «подозрительно большие суммы».