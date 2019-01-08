Правящая партия Индии: приоритет Нарендры Моди — борьба с коррупцией

Нью-Дели, , 14:30 — REGNUM «Антикоррупционный суд признал бизнесмена Виджая Маллью, скрывающегося от правосудия в Англии, правонарушителем. Это является свидетельством того, что борьба с коррупцией является приоритетом для правительства Нарендры Моди», — заявил журналистам официальный представитель Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Самбит Патра.

Он также высоко оценил закон 2018 года об экономических преступлениях.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также обвинил главную оппозиционную партию Индийский Национальный Конгресс в том, что она необоснованно обвиняет правительство БДП и тем самым вводит людей в заблуждение.

Напомним, что Виджай Маллья обвиняется в хищении денег у индийских банков на сумму 1 млрд. долларов. В настоящее время он живет в Лондоне.