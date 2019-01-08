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Глава правящей партии Индии: оппозицию не заботит здоровье бедняков

Политика

Президент правящей партии Индии Амит Шах высказался о политике Индийского Национального Конгресса и оппозиционных сил в стране

Нью-Дели, 8 января 2019, 15:44 — REGNUM  «Семья Ганди правила страной более 60 лет, однако за этот период не наблюдалось улучшений в условиях жизни бедняков и индийских крестьян. Оппозиционные силы никогда не хотели заботиться о здоровье бедных в Индии», — заявил сторонникам президент Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Амит Шах.

«Именно БДП и Нарендра Моди предоставили медицинское обслуживание 500 млн. жителей», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в своей речи он также раскритиковал правительство Объединенного прогрессивного альянса, которое, по его мнению, за десять лет лишь помогло укрепить недоверие населения к власти.

«Во время их правления не было безопасности на границе. Страну охватили коррупционные скандалы. Сейчас же наша партия усердно работает на благо простых граждан на протяжении четырех лет», — добавил Амит Шах.

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Зарубежная хроника
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