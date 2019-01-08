Оппозиционер Либерман: правительство Израиля не достойно руководить страной

Иерусалим, , 13:41 — REGNUM Глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) и бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман раскритиковал действия действующего правительства страны под руководством Биньямина Нетаньяху. В своем интервью телерадиокомпании Kan политик также поделился планами на период после парламентских выборов.

По мнению Либермана уступки руководству ХАМАС в виде передачи денег из Катара, а также предоставление движению иммунитета лишь усугубляют ситуацию. «Ни премьер, ни министры не достойны руководить страной, если они не могут ответить ХАМАСу», — заявил бывший министр обороны Израиля.

Отвечая на вопрос об уголовных делах против действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, глава НДИ отметил: «Единственным органом, уполномоченным определять, виновен человек или нет, является только суд». «Пока человек не осужден, презумпция невиновности сохраняется», — добавил Либерман.

Кроме того, политик поделился своими планами на период после выборов. Либерман решительно заявил, что готов присоединиться к любому правому правительству. При этом, глава НДИ не видит себя ни в левой, ни даже в центристской коалиции.