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Израиль заморозил финансовый перевод Катара в Сектор Газа

Политика

Решение было принято после очередных ракетных обстрелов Израиля с территории Сектора Газа

Иерусалим, 8 января 2019, 13:18 — REGNUM  7 января Израиль заморозил очередной финансовый перевод из Катара в Сектор Газа. Как сообщает радиостанция «Галей ЦАХАЛ», данная мера — лишь временная отсрочка, не отменяющая условий прекращения огня.

Известно, что власти Израиля оповестили инвесторов из Катара, что финансовая операция временно неосуществима. Заморозка третьего транша из Катара связана в первую очередь с ракетными обстрелами южной части Израиля со стороны Сектора Газа в ночь с 6 на 7 января. Кроме того, 4 января жители Сектора Газа устроили беспорядки на границе с Израилем. Протестующие выступали с провокационными лозунгами, а также демонстрировали катарские деньги с изображениями двух солдат Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ), убитыми движением ХАМАС в ходе операции «Нерушимая скала».

Однако блокировка транзакции имеет лишь временный характер, а потому в скором времени транш будет проведен.

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Зарубежная хроника
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