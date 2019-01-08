Израиль заморозил финансовый перевод Катара в Сектор Газа

Иерусалим, , 13:18 — REGNUM 7 января Израиль заморозил очередной финансовый перевод из Катара в Сектор Газа. Как сообщает радиостанция «Галей ЦАХАЛ», данная мера — лишь временная отсрочка, не отменяющая условий прекращения огня.

Известно, что власти Израиля оповестили инвесторов из Катара, что финансовая операция временно неосуществима. Заморозка третьего транша из Катара связана в первую очередь с ракетными обстрелами южной части Израиля со стороны Сектора Газа в ночь с 6 на 7 января. Кроме того, 4 января жители Сектора Газа устроили беспорядки на границе с Израилем. Протестующие выступали с провокационными лозунгами, а также демонстрировали катарские деньги с изображениями двух солдат Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ), убитыми движением ХАМАС в ходе операции «Нерушимая скала».

Однако блокировка транзакции имеет лишь временный характер, а потому в скором времени транш будет проведен.