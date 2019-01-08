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Южная Корея разрабатывает эсминец с американской системой ПРО «Иджис»

Политика

Корабль будет полностью производиться южнокорейскими предприятиями

Сеул, 8 января 2019, 14:51 — REGNUM  Военно-морской флот Республики Корея начал разработку эсминца, который будет оснащаться американской системой противоракетной обороны «Иджис». Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Отмечается, что корабли в рамках нового проекта будут строиться на южнокорейских предприятиях с использованием местных материалов и технологий. Общая стоимость разработки составит 1,6 млрд долларов, а завершится она к концу 2020 года. Всего ВМФ планирует приобрести шесть кораблей, которые должны быть введены в строй не позднее 2035 года. Расходы на их строительство оцениваются ещё в 4,5 млрд долларов. Цель создания новых кораблей — повышение боеспособности ВМФ и соответствие потенциальным вызовам.

Кроме того, планируется модернизировать систему обмена информацией, установленной на всех боевых кораблях. Министерство обороны потратит на это более 350 миллионов долларов в ближайшие пять лет.

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Зарубежная хроника
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