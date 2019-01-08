Южная Корея разрабатывает эсминец с американской системой ПРО «Иджис»

Сеул, , 14:51 — REGNUM Военно-морской флот Республики Корея начал разработку эсминца, который будет оснащаться американской системой противоракетной обороны «Иджис». Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Отмечается, что корабли в рамках нового проекта будут строиться на южнокорейских предприятиях с использованием местных материалов и технологий. Общая стоимость разработки составит 1,6 млрд долларов, а завершится она к концу 2020 года. Всего ВМФ планирует приобрести шесть кораблей, которые должны быть введены в строй не позднее 2035 года. Расходы на их строительство оцениваются ещё в 4,5 млрд долларов. Цель создания новых кораблей — повышение боеспособности ВМФ и соответствие потенциальным вызовам.

Кроме того, планируется модернизировать систему обмена информацией, установленной на всех боевых кораблях. Министерство обороны потратит на это более 350 миллионов долларов в ближайшие пять лет.