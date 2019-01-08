Председатель Госсовета Кубы призвал граждан поддержать новую Конституцию

Гавана, , 12:13 — REGNUM Председатель Государственного Совета Кубы Мигель Диас-Канель призвал кубинцев поддержать новую Конституцию.

«24 февраля во всех уголках нашей Родины, Кубы, наш благородный, закалённый в боях народ-герой в большинстве своём скажет «да» идеям Революции и социализма и поддержит новую Конституцию», — написал глава государства на своей официальной странице в «Твиттере». Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина», Диас-Канель подчеркнул, что новая Конституция защищает достижения кубинского народа и является стимулом к ещё более высоким достижениям и именно поэтому так важна поддержка нового Основного закона страны населением на референдуме 24 февраля.

Проект новой Конституции страны был одобрен 22 декабря в ходе второй очередной сессии Национальной ассамблеи народной власти (парламента) после внесения в документ ряда поправок. Были учтены предложения, выработанные в ходе всенародного обсуждения нового проекта 13 августа-15 ноября, в котором приняли участие более восьми миллионов кубинцев.

Новая Конституция подтверждает социалистический характер кубинского государства. Также, провозглашается светский характер государства.

При этом в новом варианте Конституции закреплены новые формы частной собственности: собственность физических и юридических лиц; собственность национальная и иностранная.