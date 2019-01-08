Протестующие албанские студенты намерены создать политическую организацию

Тирана, , 12:01 — REGNUM 7 января студенты государственных университетов Албании продолжили бойкотировать занятия. Часть студентов собралась перед зданием Правительства для продолжения акций протеста. Студенты пришли к зданиям своих факультетов в 10 утра и затем устроили шествие по направлению к зданию правительства. Об этом сообщает албанское новостное агентство «АБЦНьюс». Число участников митинга, по оценке агенства, значительно сократилось по сравнению с первыми акциями.

К протестующим, правда, присоединялись пенсионеры, возмущенные низким уровнем пенсий и отсутствием средств на покупку необходимых лекарств.

Вот что заявила одна из пенсионерок, присоединившихся к митингу: «Я пенсионерка. Нам ничего не возмещают, ни одного лекарства, ничего. Этот протест дал нам хороший урок того, что народ имеет право восстать без партий, это то новое, чему эти молодые люди научили нас, страной правит народ, а не партии», — передает албанское новостное агентство «АБЦНьюс».

К изначальному списку требований был прибавлен ещё один пункт — лишение силы текущего закона о высшем образовании.

Напомним, данное требование изначально было выдвинуто педагогами высших учебных заведений.

Студенты заявляют, что не верят в реализацию университетского пакта и решений, предложенным премьер-министром Эди Рамой, и заявили, что протесты будут продолжаться, пока все требования студентов не будут реализованы, причем протесты могут перерасти в голодовку.

«Мы требуем закона, а не постановления правительства. Постановление правительства может быть лишено силы в течение трех дней. Оно не меняет сути вещей».

Также студенты заявили о намерении начать собирать подписи для создания собственной политической организации.