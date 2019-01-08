Оппозиция Косово требует участия сербских албанцев на встрече в Брюсселе

Приштина, , 13:25 — REGNUM 7 января во время встречи с представителями СМИ депутат от косовской оппозиционной партии Движение за самоопределение Либурн Алиу выступил с критикой правительства в связи с отсутствием в переговорной команде представителей от Прешевской долины (Прешевская долина — территория на юге Сербии, где проживают албанцы).

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», Алиу выразил удивление тем, что в переговорной команде представлены даже малые партии, но не представлены албанцы из Прешевской долины.

По словам депутата, в таком случае переговорная команда отправится в Брюссель без пользы для Косово:

«В черновом документе, составленном правительством Косово по диалогу с Сербией не фигурирует слово «взаимность». Завтра переговорная команда отправится в Брюссель только для того, чтобы продолжать процесс, который не принес Косово ничего хорошего. Как может быть, чтобы именно в той делегации, где представлены даже малые партии, нет представителей долины (Прешево, прим. переводчика)», — заявил Алиу.

По словам Алиу, переговорная команда несовершенна и отправляется в Брюссель без четкой платформы.

Напомним, что 8 января в Брюсселе состоится встреча переговорной команды Косово во главе с Фатмиром Лимаем и Шпендом Ахмети с представителями ЕС.