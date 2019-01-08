Партии Македонии начали отбор кандидатов на президентские выборы

Скопье, , 13:59 — REGNUM 7 января лидер македонской ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная партия — Демократическая партия за македонское народное единство) Християн Мицкоски заявил, что ожидает, что его партия одержит победу на президентских выборах, которые пройдут в мае 2019 года.

«Лично я ожидаю оглушительной победы ВМРО-ДПМНЕ на президентских выборах. ВМРО-ДПМНЕ — это прозрачная партия и поэтому конкурсный отбор кандидата на президентский пост в ней проходит открыто», — заявил Мицковский, выступая перед прихожанами во время рождественской литургии в Скопье.

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», Мицкоски сообщил, что внутрипартийный конкурс на кандидата в президенты продлится до 31 января, когда об имени победителя будет сообщено публично.

Мицковски заявил, что уже на протяжении значительного времени проводит неформальные встречи с главами албанских политических партий, на которых обсуждался широкий круг тем и в том числе политические выборы.

Также Мицковский заявил, что надеется, что Социал-демократический союз Македонии отзовет проект нового антикоррупционного закона из парламента.