Попытка госпереворота в Габоне сопровождалась отключением интернета

Либревиль, , 11:16 — REGNUM Специалисты «интернет-обсерватории» NetBlocks зафиксировали сбои в работе сети интернет 7 января в Габоне во время попытки государственного переворота. Об этом сообщает пресс-служба NetBlocks.

Некоммерческая организация NetBlocks занимается отслеживанием сбоев в работе сети интернет. Проект организации «интернет-обсерватория» зафиксировал ограничение доступа к сети интернет в городах Либревиль и Порт-Жантиль во время попытки госпереворота. В пресс-службе отмечают, что «интернет-обсерватория» только фиксирует проблемы с интернет-сетями, но не может назвать ответственных за эти перебои.

В NetBlocks добавили, что похожее нарушение работы сети интернет было зафиксировано во время попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января группа мятежников захватила здание государственной радиокомпании в столице Габона Либревиле. Силы правопорядка Габона взяли здание штурмом в этот же день.