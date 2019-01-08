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Попытка госпереворота в Габоне сопровождалась отключением интернета

Политика

Специалисты «интернет-обсерватория» зафиксировали проблемы с доступом к интернету в крупнейших городах Габона

Либревиль, 8 января 2019, 11:16 — REGNUM  Специалисты «интернет-обсерватории» NetBlocks зафиксировали сбои в работе сети интернет 7 января в Габоне во время попытки государственного переворота. Об этом сообщает пресс-служба NetBlocks.

Некоммерческая организация NetBlocks занимается отслеживанием сбоев в работе сети интернет. Проект организации «интернет-обсерватория» зафиксировал ограничение доступа к сети интернет в городах Либревиль и Порт-Жантиль во время попытки госпереворота. В пресс-службе отмечают, что «интернет-обсерватория» только фиксирует проблемы с интернет-сетями, но не может назвать ответственных за эти перебои.

В NetBlocks добавили, что похожее нарушение работы сети интернет было зафиксировано во время попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января группа мятежников захватила здание государственной радиокомпании в столице Габона Либревиле. Силы правопорядка Габона взяли здание штурмом в этот же день.

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