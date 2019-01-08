Госсекретарь США уверен, что американцы уничтожили 99% ИГ*

Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна уничтожила 99% террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил журналистам, находясь на борту самолета, которые доставит его в столицу Иордании — Амман. Стенограмму беседы с журналистам обнародовала пресс-служба государственного департамента США.

«Мы ликвидировали 99% халифата… С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?» — с таких слов Помпео начал свою беседу с журналистам на борту самолета.

«Кто-нибудь оспаривает эти факты? Это была чрезвычайно успешная кампания», — продолжил допрос-беседу Помпео, который в прошлом возглавлял ЦРУ.

Никто из присутствующих журналистов не рискнул возразить.

Помпео продолжил и заявил, что в усилении исламистов виноват предыдущий президент США Барак Обама, и теперь Соединённые Штаты больше не допустят того, чтобы исламисты усиливались.

Известно, что Помпео совершает ближневосточное турне и намерен посетить от восьми до девяти стран, в которых он намерен продвинуть «пару идей».

Первая идея, по словам Помпео, в том, чтобы ближневосточные «союзники» США поняли, что американцы с Ближнего Востока не уходят.

«Мы присутствуем там, чтобы продолжить то, что делаем для защиты американского народа и стабильности на Ближнем Востоке», — сказал Помпео.

Вторая идея в том, чтобы утихомирить страсти по поводу предстоящего вывода американских войск из Сирии. Вывод так или иначе состоится, но он вовсе не означает изменение американской стратегии на Ближнем Востоке — это лишь тактический ход. Тем более, раз американцы «уничтожили 99%» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то в Сирии им и делать особо нечего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США всеми силами пытаются присвоить себе победу над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя очевидным образом лавры этой победы разделают между собой Россия, Сирия, Иран и Ирак.