Вторник, 8 Января 2019 года
04:31:18 МСК

Эрдоган заявил о поражении террористов в Сирии

Политика

По его мнению, действия Анкары в Сирии не дали боевикам совершать теракты в Турции и странах Европы

Анкара, 8 января 2019, 04:31 — REGNUM  Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в военном отношении потерпели поражение в Сирии. Об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной в газете The New York Times.

По мнению Эрдогана, действия Анкары в Сирии не дали террористической группировке совершать теракты в Турции и странах Европы. Он также указал на методы борьбы, отличные от авианалетов возглавляемой США коалиции, приводящих к жертвам среди мирного населения и разрушению инфраструктуры.

С военной точки зрения, данная группировка потерпела в Сирии поражение. Вместе с тем озабоченность вызывает вмешательство некоторых стран в сирийские дела под предлогом окончательного разгрома боевиков, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, источник издания The Washington Post рассказал, что Эрдоган и Трамп договорились об ответственности Анкары за борьбу против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и управление территориями, отбитыми у боевиков.

Читайте также: Турция планирует взять на себя функции США в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить