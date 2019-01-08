Эрдоган заявил о поражении террористов в Сирии

Анкара, , 04:31 — REGNUM Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в военном отношении потерпели поражение в Сирии. Об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной в газете The New York Times.

По мнению Эрдогана, действия Анкары в Сирии не дали террористической группировке совершать теракты в Турции и странах Европы. Он также указал на методы борьбы, отличные от авианалетов возглавляемой США коалиции, приводящих к жертвам среди мирного населения и разрушению инфраструктуры.

С военной точки зрения, данная группировка потерпела в Сирии поражение. Вместе с тем озабоченность вызывает вмешательство некоторых стран в сирийские дела под предлогом окончательного разгрома боевиков, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, источник издания The Washington Post рассказал, что Эрдоган и Трамп договорились об ответственности Анкары за борьбу против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и управление территориями, отбитыми у боевиков.

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